Politisk drama på Langeland: Dispensation til hus med snævert flertal

STRYNØ: Ejeren af ejendommen Kærvej 13 på Strynø fik på kommunalbestyrelsens møde dispensation til at bygge et knækhus på grunden (et typehus fra Eurodan-Huse), men det var med det mindst mulige flertal, otte for dispensation (V, S og K) og syv imod (SF og DF).

Sagen, som blev grundigt beskrevet i Fyns Amts Avis fredag den 15. februar, har været undervejs længe, og muligheden for at kunne give dispensation skete via vedtagelsen i november 2018 af et tillæg til en lokalplan. Især Kim Welcher (DF) var imod dispensationen og havde fået sagen bragt videre fra Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, hvor der også var flertal for. /milo