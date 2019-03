HUMBLE/RISTINGE: Politiet har noteret to indbrud på Langeland i løbet af weekenden.

Det ene skete i løbet af fredag formiddag i en privat beboelse på Humblevej.

Der var brudt et vindue op, og efter at have været rundt i hele huset var tyven løbet med kontanter.

Det andet indbrud er sket i løbet af den forgangne uge i et sommerhus på Ristingevej, hvor ejerne opdagede tyveriet af tre - fire flasker vin søndag aften. Tyveriet blev meldt til politiet klokken 17:29. /MARAM