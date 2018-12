Politikere var advaret: VUC Langeland stod til årligt milliontab

Rudkøbing: Hvis politikerne mener, at man skal drive undervisning i yderområder, så er de altså nødt til at sørge for, at økonomien er til det. Det er ikke nok blot at tale om det. Sådan opsummerer rektor Stig Holmelund Jarbøl, HF & VUC Fyn, situationen efter beslutningen om, at HF og VUC Langeland skal lukke til sommer.

- Ud over at vi fire år i træk er pålagt den generelle besparelse på to procent pr. år i omprioriteringsbidrag, har vi hos VUC fået krav om tilsvarende besparelser, som er fastsat mere målrettet. Der skal spares på fjernundervisning, indkøb, markedsføring og gymnasiale suppleringsfag. Det kan naturligvis mærkes. Vi har nævnt konsekvenserne for politikerne, men vi har talt for døve øren, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Hvis man skulle fortsætte i Rudkøbing, ville der være et årligt tab på mellem én og halvanden million kroner for HF & VUC Fyn, oplyser Stig Holmelund Jarbøl.

- Det kan vi ikke holde til eller forsvare. Jeg er ked af denne beslutning, men vi har været nødt til det, siger rektoren.

Den megen snak om, at uddannelsessektoren slipper for omprioriteringsbidraget fra 2019, gælder ikke for VUC, fastslår han.

De gentagne og altså fortsatte besparelser er ikke den eneste hovedårsag til lukningen. Den anden faktor er den forberedende grunduddannelse (kaldet FGU). Her har HF & VUC Fyn vurderet, at man mister omkring halvdelen af sit elevgrundlag på Langeland.

- Også her har vi fra VUC oplyst politikerne om konsekvenserne, men de har stået fast og indført FGU, påpeger han.

Jo mindre enhederne bliver, jo sværere er de at drive, og der vil altid være nogle grundomkostninger for en enhed, uanset størrelse.