Politikere fra Langeland på buskapring: Spørgeskema til de unge

Fire langelandske politikere var med morgenbussen fra Rudkøbing til uddannelsesinstitutioner for at få fat i de unges drømme og visioner for Langeland.

LANGELAND: "Go'morgen, jeg hedder Tonni Hansen og er borgmester på Langeland, jeg vil gerne have jer til at svare på nogle spørgsmål".

Sådan sagde Tonni Hansen til en næsten fyldt U861 bus til Svendborg fra Rudkøbing mandag morgen kl 7.24, og han blev taget vel imod af en række lidt morgensøvnige gymnasie- og erhvervskoleelever, som dog meget beredvilligt satte sig til at svare på de fire spørgsmål på spørgeskemaet: 1. Hvad er godt ved Langeland - hvad skal vi bevare? 2. Dine ideer og forslag til, hvad vi kan gøre for, at det bliver bedre at være ung og bo på Langeland? 3. Hvad skal der til, for at du bosætter dig på Langeland som voksen? 4. Er der noget, som med fordel kan ændres?

Selv om de unges svar ikke er indsamlet og offentliggjort endnu, fremgår det helt klart, at de unge, Fyns Amt Avis talte med på busturen, sagtens kan se sig som langelændere, når de er færdige med at uddanne sig, faktisk vil mange af dem gerne blive boende. Men det handler om mulighederne for at få job og for nogle også om muligheden for deres børn for at få en uddannelse, og at deres familie bor på øen, betyder også meget for de unge.

Udover Tonni Hansen (SF) havde Lisa Pihl (S), Jan Ole Jacobsen, (V) og Rene Larsen (S) taget på bustur fra morgenstunden. Rene Larsen var tidligst på færde med bussen til SDU allerede kl 6.39, men planlæggerne havde overset, at SDU først starter til februar, så der var kun to unge, der var klar til at svare på spørgsmål.

- De var til gengæld lige i målgruppen, siger Rene Larsen: - En kosmetologstuderende fra Syddansk Erhvervskole og en gymnasieelev, der bor i Snøde, men går på Tornbjerg Gymnasium i Odense.

Buskapringerne, som politikerne har kaldt projektet, går alene ud på, at få fat i de unge under 25 og få at vide, hvad de synes, der mangler på Langeland og hvad der skal til for, at de vil blive boende på øen i fremtiden.

Aktionen er en del af den igangværende planstrategi, der skal udstikke fremtiden for kommunen. Politikerne har allerede holdt et særdeles velbesøgt borgermøde i efteråret, der er holdt møder med de ansatte, og der skal være endnu et borgermøde og et møde med erhvervslivet.

Men vil man have de helt unges syn på, hvad der skal til for at de i fremtiden vælger at bo i kommunen, kræver det opsøgende arbejde.

- Jeg tænkte, at vi så kunne tage bussen og komme ud, der hvor de unge er. Derfor har fire udvalgsformænd taget bussen i dag, men vi kunne sagtens have været flere politikere, der kører jo mange busser hver morgen, siger Tonni Hansen.

Politikerne vil dog også gerne i kontakt med de unge, der ikke forlader øen for at tage på uddannelsesinstitutioner, og derfor er der sidst i februar arrangeret en biografforstilling for alle unge på Langeland i Bio Langeland, hvor politikerne håber at få flere unge i tale.

Besvarelserne fra de unge bliver samlet og kommer til at indgå i det fremtidige arbejde med planstrategien.