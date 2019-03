Politiker om Stigteboulykke: En ulykkelig hændelse

Formanden for kommunens sundhedsudvalg Lisa Pihl (S) vil ikke blande sig i forvaltningens arbejde.

- Vi er i udvalget løbende orienteret om ulykken og udviklingen i sagen. Det er en dybt ulykkelig sag, og det gør mig virkelig ondt for kvinden og hendes pårørende, men de er forvaltningens opgave, at tage sig af sagen, og jeg er helt tryg ved, at de ved, hvad de laver og ordner tingene helt efter reglerne, siger Lisa Pihl.

- Vi skal ikke begynde at blande os i forvaltningens arbejde, det vil mudre sagen til, hvis vi begynder på sådan noget, uanset hvor dybt ulykkelig en sag, det er, siger Lisa Pihl.

- Vi er alle berørt af sagen og ville gerne have været den foruden, siger hun.

Hun mener ikke, der er grund til at være utryg ved de langelandske plejehjem, eller der er færre ressourcer på Langeland end andre steder.

- Nej vi har jo netop set, at vi har måttet bevilge ekstra penge. I forhold til normeringen andre steder, ligger vi heller ikke i den lave ende. Men vi kan ikke vide, hvordan den enkelte arbejdplads klarer tingene under sygdom og ferie. Helt generelt kan vi ikke overvåge beboerne på et plejehjem konstant, siger Lisa Pihl.