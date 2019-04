Politiker frygter for lægevagt i Rudkøbing: Lukning diskuteres med praktiserende læger

LANGELAND: Lægevagten på Langeland er i farezonen og måske på vej til nedlæggelse. Det frygter SF-medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Annette Blynel, der understreger, at hun og resten af SF-gruppen ikke vil være med til en lukning.

Annette Blynel gav udtryk for bekymringen i forbindelse med det offentlige møde lørdag i Rudkøbing om fremtiden for Svendborg Sygehus.

- Det her er ikke taget ud af den blå luft. En nedlæggelse af lægevagten i Rudkøbing blev direkte nævnt på et åbent punkt på et møde i samarbejdsudvalget med de praktiserende læger den 29. november i fjor, i øvrigt sammen med lægevagterne i Faaborg, Assens og Ringe. Jeg nævnte med det samme, at vi i SF i givet fald stemmer imod, uddyber hun over for Fyns Amts Avis.

Hun er sammen med flere andre regionspolitikere fra Udvalget for det nære Sundhedsvæsen med, når dette samarbejdsudvalg træder sammen.

- Begrundelsen fra lægevagtens faglige ledelse er, at lægevagten i Rudkøbing og flere andre steder i Region Syddanmark er for lille. Der er for få henvendelser, og man vil hellere sikre den sundhedsmæssige kvalitet i store enheder som OUH, fordi man her har dækket alle specialer ind. Heller ikke på Svendborg Sygehus er der mange specialer, og når man endelig har mulighed for at få noget, er det i skarp konkurrence med netop OUH, nævner Annette Blynel.

Lige nu er der forhandlinger mellem regionen og de praktiserende læger. Fra politisk hold deltager formanden for Udvalget for det nære Sundhedsvæsen, Bo Libergren (V) og udvalgsmedlem Jørn Lehmann Petersen (S).