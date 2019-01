Politiets mobile station på Langeland i februar

Langeland: Debatten raser, om politiet er nok på Langeland eller ikke. En kendsgerning er det nu, at Fyns Politi planlægger at besøge fem langelandske byer i februar. Det sker med den mobile politistation, som allerede har været et par gange i Rudkøbing. Den mobil politistation kører i det hele taget rundt i alle kommuner i hele kredsen. Man kan møde den mobile politistation ved større arrangementer, begivenheder, i byområder eller på steder med særligt behov for tryghedsskabende indsats. Og i februar gælder det altså en del på Langeland. Planen ser således ud:

Tirsdag den 12. februar kl. 9.30-14 Rudkøbing, torsdag den 14. februar kl. 9.30-11.30 Bagenkop og kl. 12-14 i Humble samt tirsdag den 19. februar kl. 9.30-11.30 i Lohals og kl. 12-14 i Tullebølle.

Hvor præcist det foregår i de enkelte byer, ligger ikke fast endnu, men det vil politiet fortælle på @FynsPoliti på Twitter på dagen. I tilfælde af en akut opstået situation med behov for at flytte eller aflyse den mobile politistation, vil det blive meddelt på politiets hjemmeside eller på @FynsPoliti på Twitter.