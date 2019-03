Politiaktion: Mand fik peberspray under anholdelse på Langeland

TULLEBØLLE: En mand på 36 år fik sprøjtet peberspray i ansigtet af politiet, da ordensmagten med fem civilklædte politifolk, ledsaget af to narkohunde, onsdag formiddag anholdt ham på Tullebølleegnen og ransagede hans bopæl. Politiet vurderede, at han var ved at ødelægge sin mobiltelefon for at skaffe noget, der senere kan bruges som bevismateriale i en retssag, af vejen, og de kunne i første omgang ikke vriste telefonen fra ham. Efter at have fået peberspray i ansigtet blev han lagt på gulvet og passiviseret.

Det kom frem, da manden blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Svendborg torsdag formiddag, sigtet for handel med amfetamin og hash. Der var to anklagepunkter, hvor han i det ene blev sigtet for at besidde ikke under 600 gram amfetamin, som ifølge anklageren var solgt videre med betydelig fortjeneste. Det skulle være foregået fra foråret 2018 og frem til januar.

I det andet tilfælde blev han sigtet for det samme med cirka et kilo amfetamin, som blev opbevaret hos en anden mand med bopæl ved Svendborg, samt cirka 1,3 kilo hash, der også var stuvet af vejen ved denne mand.

Ved grundlovsforhøret, der blev holdt for åbne døre, hvilket er bemærkelsesværdigt i den slags sager, ville den 36-årige ikke udtale sig. I stedet byggede anklageren, Christian Nielsen fra Fyns Politi, sin sag op med dokumenter med afhøringsrapporter, udskrifter fra andre retssager, udskrifter af sms-udvekslinger, fotografier med videre.

Ifølge anklageren har langelænderen fungeret som en slags bagmand, og anklageren mente også, at mandens vaner virkede voldsomt dyre i forhold til almindelige indtægter. Blandt andet havde politiet beslaglagt en cykel til 26.000 kroner, som viste sig at være blevet betalt kontakt hos en cykelhandler i Odense, lige som der var syv mærkevarestole, en del computer- og telefonudstyr med mere.