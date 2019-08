Plejehjem i Rudkøbing: På vej med nyt træningslokale, kontor og rygerum

- Man må ikke ryge, når man er i gæstepleje, så med dette rygerum får man mulighed for at kunne gøre det i tørvejr, hvis det for eksempel regner uden for. Nogle er her i gæstepleje i 14 dage, andre i tre måneder, og hvis man måtte ryge i gæsteboligen, skulle den jo i givet fald males hver eneste gang, der havde boet en ryger, før der kommer en ny i gæsteboligen, påpeger Monika Larsen.

Tilbygningen blev der sat penge af til i forbindelse med Langeland Kommunes budget for i år, og løsningen er blevet til i et samarbejde mellem Danahus, boligforeningen og kommunens administration.

RUDKØBING: En længe ønske udvidelse af plejecentret Danahus i Rudkøbing står snart for døren. Der vil komme en tilbygning, som skal indeholde et kontor, et træningslokale, et rygerum samt en gang, der samtidig betyder, at man sammebygger med de to øvrige, nærliggende boliggange. Det giver gæsteafdelingen bedre pladsforhold.

Klar til juli næste år

Sundhedsudvalget har det kommende byggeri på sin dagsorden til mødet på torsdag og skal blandt andet tage stilling til, om man vil anvende fagentrepriser i stedet for en totalentreprise. Erfaringsmæssigt bliver det lidt dyrere med fagentrepriser, som kræver et mere detaljeret udbudsmateriale, men ofte får mindre håndværkerfirmaer større chancer for at vinde en opgave, når tingene er delt op.

Kommunens administration anbefaler, at man hyrer en rådgiver udefra til at forestå projektering samt byggeledelse.

Det skyldes blandt andet, at brandforholdene er vanskelige at løse, lige som det er kompliceret at dokumentere, at man lever op til lovens krav på dette område. Kommunens teknik- og miljøafdeling har hverken ressourcer eller kompetence til at løse denne opgave, fremgår det af sagsfremstillingen.

Teknik og Miljø vil stadig kunne fungere som koordinator på opgaven samt udarbejde og afvikle rådgiverudbuddet.

Udbuddet for rådgivertjansen forventer man at kunne holde i september eller oktober. Inden nytår skulle man gerne have både projekteringen og en godkendelse fra myndighederne på plads.

Til januar forventes der afviklet licitation for fagentrepriserne, hvor man regner med den indbudte model. Altså at man kontakter nogle firmaer inden for hvert fag for at høre, om de vil være med og give et bud.

Selve byggeriet regner man med at få klaret i perioden fra februar til juni, så tilbygningen kan tages i brug en gang i juli 2020.

Danahus har plads til 38 faste beboere. Desuden har centret 13 gæstepladser samt godt 50 ansatte, alle inklusive.