Penge til Byarkivet: Gamle avisartikler kan scannes

RUDKØBING: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv har søgt og fået ja til 11.200 kroner fra Velux Fonden. Pengene skal bruges til en ny avisscanner og pc.

Arkivet har en komplet samling af alle de lokale aviser, fra de begyndte at udkomme i 1850 og besøgende på arkivet vil gerne købe kopier af artikler om deres forfædre, fra de gamle aviser.

Det bliver der nu mulighed for at gøre og i en bedre kvalitet end hidtil.

Nu venter arkivet bare på, at Langeland Kommune går over til styresystemet Windows 10, da det er forudsætningen for at scanner og pc kan fungere.

Velux Fonden har indgået partnerskab med Sammenslutningen af Lokalarkiver, og det er under dette partnerskab, der ydes støtte "i anerkendelse af de særligt aktive ældres frivillige indsats".