Pas på med folkeregisteradresse på Langeland

LÆSERBREV: Som der står på vores hjemmeside - www.VisitLohals.dk - faldt vi for "fyret, havnen, udsigten, skovene og stranden allerede ved det første besøg i Lohals" og derfor flyttede vi senere - som seniorer - vor folkeregisteradresse til Langeland. Selv om vi kunne have ladet den stå ved vor feriebolig i Odense og dermed sparet ganske meget i kommunal skat, valgte vi at støtte Langeland, der har en af landets højeste skatteprocenter. Men efter den ene af os blev lammet af en blodprop, har det vist sig at være et usædvanligt dårligt valg.

Handicappede kan med store fordele have deres folkeregisteradresser i andre kommuner - ikke mindst i København eller Køge - der betaler for den bedste private genoptræning, fx på Vejle Fjord Rehabilitering, og som sørger for individuelt tilpassede nye hjælpemidler. På Langeland kommer kommunen med skramlede og tunge kørestole, der er gået ud af produktion for år siden, og de billigst mulige rollatorer, krykker m.v., lige som kommunen kategorisk nægter at betale for andre nødvendige hjælpemidler, fx stænger ved siden af toilettet.

De kommunale hjælpemidler, som alle danske kommuner er forpligtet til at stille til rådighed for folk med vedvarende handicap, er af så dårlig beskaffenhed, at folk går langt for at skaffe midler, så de kan købe noget bedre.

At kommunen har pligt til at fortælle folk, de har ret til at købe noget bedre og få det beløb, kommunen har sparet ved ikke at skulle komme med noget, udbetalt af kommunen, får folk ikke at vide. I stedet spørger de kommunale medarbejdere "kan I ikke bare købe og betale selv?".

I vores tilfælde kunne Langeland ære sikker på en større økonomisk gevinst ved at udlevere nye og brugbare hjælpemidler samt bevilge privat genoptræning. I så fald ville vi nemlig have lyst til at beholde vor folkeregisteradresse på Langeland og dermed til at betale ganske meget i kommuneskat de kommende år. Men i stedet får den langelandske handicappolitik os til at overveje at flytte vor folkeregisteradresse til Odense, som kan få glæde af vores kommuneskat, for vi kan uden videre beholde vort helårshus i Lohals, hvor der ikke er bopælspligt. Ærgerligt for Langeland, der ellers ville kunne tiltrække velstillede seniorer, hvis kommunen havde en ordentlig og anstændig handicappolitik.

Den kommunale skattebesparelse, som vi automatisk får, hvis vi vælger at have folkeregisteradresse i en anden kommune, kan betale mange nye hjælpemidler og god privat genoptræning. Langeland Kommune forsøger i øjeblikket at lave en ny planstrategi under titlen "Levende Langeland - et godt sted at bo". Men glem alt om et sådant mål, medmindre kommunen er villig til at ændre den nuværende handicappolitik.

Svar fra Marianne Nystrøm Larsen, Centerchef for Aktiv hele livet, Langeland Kommune:

Vi vil gerne i dialog

Jeg kan kun beklage, at Erik Frodelund har oplevet en utilstrækkelig genoptræning og et udækket behov for hjælpemidler.

Langeland Kommune vil gerne i dialog med borgere i forhold til den konkrete sagsbehandling, rådgivning og vejledning og modtager gerne forslag til kvalitetsforbedringer. Men af juridiske og etiske grunde diskuterer vi ikke konkrete forløb i medierne.

Generelt kan jeg sige, at vi udmønter hjælp og genoptræning efter gældende lovgivning på området, hvor de overordnede og bærende principper er, at al form for hjælp tildeles og udmåles ud fra en individuel og konkret faglig vurdering og i et tæt samarbejde mellem sygehus, almen praksis og kommunens fagfolk på området.

Borgernes behov for genoptræning i forbindelse med lammelser efter blodpropper bliver fastlagt af speciallæger på området og efter retningslinjer fastlagt i Sundhedsstyrelsen.

De patienter som er mest medtaget henvises til et ophold på en institution, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at levere specialiseret rehabilitering. Borgere med mindre omfattende skader modtager genoptræning i hjemkommunen.

Hjælpemidler tildeles ud fra borgerens fagligt vurderede behov. Lovgivningen på det kommunale område forudsætter her, at behovet for hjælpemidlet er varigt - altså at borgeren har opnået det forventelige funktionsniveau. Udlånte hjælpemidler tilpasses til den konkrete borger og skal være uden fejl og mangler.

Ikke alle borgere kan hjælpes indenfor de lovgivningsbestemte kommunale muligheder for at bevilge hjælpemidler og indenfor sygehusenes muligheder for i behandlingsfasen at udlåne træningsredskaber. Derfor er det politisk besluttet at udvide de langelandske borgeres muligheder for at låne hjælpemidler. Disse muligheder er beskrevet i Langeland Kommunes Servicekatalog.

Når man er berettiget til et hjælpemiddel, er normal procedure, at vi oplyser om det frie valg, herunder om muligheden for at købe et hjælpemiddel selv og få refunderet en del af udgiften. Hvis en borger derimod ikke er berettiget til et hjælpemiddel, har personen ikke mulighed for at få refunderet en del af udgiften ved køb af hjælpemidler.

Vi vejleder altid den enkelte om hans eller hendes muligheder. Hvis dette opleves som utilstrækkeligt, vil jeg opfordre til at kontakte afdelingen for terapeuter - når det handler om hjælpemidler og genoptræning. Som nævnt vil vi gerne i dialog.