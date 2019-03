Parkeringskaos: Beboere ønsker flere p-pladser til rådhuset

Svært sted at udvide

Centerchef i Teknik og Miljø Rikke Fink har ikke været præsenteret for en klage over parkeringer på de nærliggende vænger tidligere. Men hun kender godt trængselsfænomenet på kommunens p-pladser.

- Vi har begrænset plads omkring rådhuset og har ikke rigtigt mulighed for at udvide. Vi har for et par år siden fået streget p-pladserne op. Det gav enkelte flere pladser, og vi har også taget en plads fra politiets pladser. Men også lægerne vil gerne have flere pladser, og det er ikke så nemt. Der ligger et gammelt projekt med p-pladser i rådhushaven, men den bruges til blomsterhave, siger Rikke Fink.

Desuden er det meget dyrt at lave p-pladser, så det gør det ikke nemmere. Hvis bilerne holder ulovligt, er det politiets opgave at se på det. Men hvis parkeringerne på villavejene i området skyldes medarbejdere på rådhuset, sender jeg gerne en henstillig rundt og beder de ansatte om ikke at parkere på villavejene, lover hun.