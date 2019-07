Paludan afvist: Facebook-brugere bakker festivalejer op

Langt de fleste følger af Fyns Amts Avis Langelands facebookside var enige i beslutningen om at afvise Rasmus Paludan fra Langelandsfestival.

Stram Kurs-lederen lod skældsordene regne ned over festivalejer Allan K. Pedersen, da han demonstrerede over at være blevet afvist som gæst på Langelandsfestivalen.

Men et stort flertal af følgerne af Fyns Amts Avis Langelands facebookside reagerede helt anderledes. Her var tak og virtuelle kys for beslutningen.

"Hatten af for Allan. Godt gået. Havde jeg råd købte jeg billetter til mig og mine," skrev for eksempel Mette Maabo Olsen.

Flere påpegede, at Rasmus Paludans tilstedeværelse ville være ubehagelig på en familiefestival.

"Har ikke set at den mand har slæbt ro og harmoni med sig nogen steder, hvor han har bevæget sig hen, skrev blandt andre Hanne Hamann, og Elin Skov havde samme pointe:

"Respekterer deres beslutning, det er en festival for alle aldersgrupper, der skal man ikke lukke nogen ind, man ved kan skabe problemer bare ved at vise sig. Han må gerne have sin mening, det er bare måden han siger og gør det på jeg ikke er enig i. Han har ikke flere rettigheder bare fordi han er en vraget politikker. Lev fedt af de millioner du ikke har fortjent, så sulter jeg på min pension," skrev hun