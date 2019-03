Påsken står for døren: Drama og fællesspisning i Rudkøbing

RUDKØBING: Også i år bliver der et sæligt påskearrangmenet i Rudkøbing, som menighedsrådets aktivitetsudvalg står bag. Det bliver faktisk i ugen før påske, nærmere bestemt onsdag den 10. april.

Arrangementet indledes i Rudkøbing kirke klokken 17 med temaet "Påske og Latter". Det organiseres i år i samarbejde med "Åben Himmel - Foreningen til Kirkespillets Fornyelse", oplyser aktivitetsudvalget. Der opføres et påskedrama fra 300-tallet i kirken. Sandsynligvis det ældste, som findes. Det er skrevet af syreren Efraim og hedder "Kristi Fjenders Klage". Det er et kort komisk drama, der gør nar af Kristi fjender, altså Synden, Døden og Djævelen. Medvirkende er Lene Munch Larsen, Benny Christensen, Sus Larsen og Charlotte Kihri Carstensen samt medlemmer af Rudkøbing kirkes kor under ledelse af Tine Pugesgaard. Instruktør på dramaet er Uta Motz.

Herefter er der fællesspisning på Hotel Skandinavien med lakseforret, lammekølle med tilbehør og kaffe med konfekt. Mellem retterne er der forskellige underholdende indslag, hvortil alle er velkomne til at bidrage. Det kan være med en vittighed, en leg eller noget helt tredje. Deltagelse i arrangement koster 150 kroner. Billetter købes hos Turist - og Erhvervsforeningen Langeland på Torvet i Rudkøbing senest 5. april.