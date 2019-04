Påskeferie: Se påskelam på Skovsgaard

HENNETVED: Hele påskeferien er der åbent i Skovsgaard Naturformidling, hvor der kan kværnes korn til mel, bages pandekager over bål, og der kan samles vilde urter og laves små retter over bål.

Der er med andre ord masser af aktiviteter for små og store på Skovsgaard Gods. Her kan man også se de små påskelam få flaske, og man kan låne udstyr til at fange vanddyr i Skovsgaards vandhuller.

Ugen starter Palmesøndag 14. april klokken 13 med syvkål og påskesjov. Tirsdag 16. april klokken 13-16 skal der laves et hjem i haven til det vilde dyreliv; fugle og insekter.

Lørdag 20. april er det Fårets Dag. Klokken 10.30 er der slagtning og klokken 13.30 parteres et lam. I cafeen er der smagsprøver på lammekød og der serveres frokost med lammekød. Gårdbutikken har også fryserne fyldte med lammekød til salg.

I Skovsgaards hovedbygning er der kunstudstilling med grafiske værker af Sonja Møller. Hestevognsmuseet og traktor- og maskinsamlingen er også åbne.

Entré til Skovsgaard koster 60 kroner pr. voksen. Børn og unge under 18 år samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening har gratis entré. Deltagelse i påskearrangementet palmesøndag koster yderligere 20 kroner.