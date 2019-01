På giftig grund: Renseri fjernes bid for bid i Rudkøbing

Civilingeniør i Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling, Vand og Jord, Kristian Dragsbæk Raun, håber på, at den igangværende miljøsanering, hvor man altså fjerner blandt andet asbest og bly, vil blive afsluttet i løbet af januar.

Lige nu er Kurt Hansen og Roel Derksen fra Entreprenørfirmaet Frisesdahl i Askov nær Vejen i gang med at fjerne døre og andre af de mere enkle ting fra hovedbygningen og udhuset. Senere kommer arbejdsopgaver, som kræver sikkerhedsudstyr, så som træ, der er malet med blyholdig maling, tapet, som er farligt at afrense, udhusets bindingsværk med videre.

Forurenet grund

- Ellers vil vi udsætte naboejendommene, Ørstedsgade 24 og 28 for skiftevist kulde og varme. Det kan give fugtproblemer og skimmelsvamp, så vi skal hen i foråret, formentlig april eller maj. Desuden skal vi have sikret gavlene i naboejendommene, så gavlene ikke falder sammen, når nummer 26 rives ned, påpeger Kristian Dragsbæk Raun, som skal have indhentet tilbud på murerarbejdet.

Udover at få revet bygningerne ned, skal regionen og dens rådgiver, ingeniør- og miljøfirmaet DGE fra Vejen, have kigget på jorden. Der er prøver fra den bageste del af ejendommen. Her er jorden lettere forurenet, og han forventer, at man skal have gravet cirka en halv meter af fra oven.

Og den ukendte faktor er jorden under hovedbygningen, som man hidtil ikke har kunnet komme til.

- Her ved vi ikke, hvad der venter os. Om der er forurening i overfladen eller længere nede. Hvis forureningen er langt nede, er der større risiko for, at den kan sprede sig til nabogrundene, men det kan man forhindre ved at lægge dræn til ventilation i. Den metode ved vi fra andre lignende grunde, at man kan bruge til stoppe spredningen, påpeger han.

Der skal siden bygges en lille mur ud mod Ørstedsgade, og ellers skal den gamle renserigrund rumme en parkeringssplads med stabilgrus som underlag.

Når grunden er renset af, og parkeringspladsen anlagt, overdrager regionen grunden til Langeland Kommune. Det sker uden beregning, som man kan gøre ifølge jordforureningsloven.

Region Syddanmark vurderer, at nedrivning, prøver, oprensning med videre vil stå i 1,6-1,7 million kroner.