Lejbølle: Søren Cilla på Lejbøllegaard blev torsdag belønnet for sin indsats med at skaffe midler til almennyttige formål.

Han vidste intet på forhånd. Men pludselig var han i centrum i en af stuerne.

En repræsentant for GF Forsikring, der har hovedkontor i Odense, overrakte ham diplomer og penge. Beløbet er 2.000 kroner til ham selv, og derudover er der 5.000 kroner til foreningen.

Fra GF Forsikring lyder det, at beløbet er symbolsk, men at man har ønsket at værdsætte "en ildsjæl, der uselvisk kaster sig ud i forskellige ting, og sætter sig selv til sidst".

Sussie Thyssen, der er sekretær og bibliotekar i flexjob på Lejbøllegaard, havde indstillet sin chef over for GF Forsikring.

Sammen med en anden flexjobber, Annita Christensen, og ulønnede, der er fra 13 år til midt i 70'erne, står de bag aktiviteterne på Lejbøllegaard i Lejbølle på Nordlangeland.

Her kan man bevæge sig rundt i den store hovedbygning, købe bøger, nyde kaffe og kage til 30 kroner, og besøge det store loppemarked i udbygningerne.

Navnet på hjemmesiden er bogbylangeland.dk. /SH