Indsamlingen til en ny PH kobberkogle til Ørstedspavillonen foyer er nu nået godt halvvejen. Nøjagtig 44.100 kroner er der indsamlet ved frivillige bidrag ind til videre.

En ny kogle koster 80.000 kroner og den gamle, der blev ødelagt ved et indbrud i ØP i august måned sidste år, var en gave fra Langelands Elforsyning til det nyrestaurerede hus.

Da tyvene i august brød ind på ØP og forsøgte at stjæle den 46 kilo tunge kogle, var alarmen ikke sat rigtigt til. Det betyder at ØP ikke får den fulde forsikring for lampen, og blandt andet derfor har bestyrelsen taget initiativ til en indsamling, som altså nu er halvvejs.

Alle beløb er velkomne, men hvis man indbetaler 500 kroner eller mere, får man et gavebevis tilsendt, men alle, uanset beløb, vil blive nævnt på ØP's hjemmeside, hvis ikke man frasiger sig offentliggørelse. Pengene kan indbetales på konto 0860 000 12 15 450 i Fynske Bank Rudkøbing. Mærket KOGLE. Bestyrelsen lover at give et glas champagne, når den nye lampe er hængt op. /GIKJ