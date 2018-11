Ønske om ny produktion på Strynø: Småkager lavet på økologisk smør

Hvis det står til Per Chantbou skal folk tænke på småkager, når de hører ordet Strynø. Hanvil etablere en håndværksmæssig produktion baseret på økologiske råvarer.

"Danish Butter Cookies" sælges i tindåser i mere end 130 lande fra to eksisterende danske producenter. Småkagerne fra Strynø skal pakkes i såkaldte cupper, så småkagerne kan bruges hele året rundt, anfører han.

Målet er med tiden at have fem-ti medarbejdere.

- Målet er en mindre, intim produktion, hvis man kan bruge det begreb. Der er naturligvis grænser for, hvad øen kan klare, påpeger Per Chantbou.

- Jeg skal naturligvis tage alle mulige forbehold, og vi er kun i den indledende fase, men målet er at lave Strynø om til en historiefortælling. Der skal simpelthen stå småkager i panden på folk, når talen går på Strynø, siger Per Chantbou.

Han er i forhandlinger om køb af en ejendom på Strynø og har samtidig ansøgt Langeland Kommune om at måtte opføre en ny hal på ejendommen. Meningen er, at denne skal erstatte noget af det nuværende byggeri, så der bliver det samme areal på grunden.

Strynø: Strynø kan i fremtiden komme til at danne ramme om en helt ny produktion, der handler om økologiske småkager. Det er Per Chantbou, Odense, der vil genopfriske det kendte begreb "Danish Butter Cookies" i ø-regi. Hvis alt lykkes, skulle produktionen komme i gang i løbet af 2019.

Hal fra grunden

For Per Chantbou er det vigtigt at kunne producere i nye faciliteter.

- Jeg vil gerne være sikker på, at vi kan komme i gang i en moderne hal. Det er derfor, at jeg har søgt kommunen om at bygge nyt, fortæller han.

Per Chantbou er 51 år og har tidligere etableret produktion af is og chokolade i Danmark. De økologiske småkager fra Strynø vil i givet fald blive den tredje produktion, han får sat op i Danmark.

Sideløbende med, at han forhandler om købet af ejendommen, har Per Chantbou søgt kommunens godkendelse og opbakning til at bygge den nødvendige stålhal.

I Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget er man positivt indstillet, oplyser udvalgsformand Bo C. Nissen (K).

- Der ligger en lang proces forude, men ideen finder vi rigtig fin, så man kan brande - som det jo hedder på moderne dansk - Strynø. Det kan blive i retning af is fra Skarø, som er godt indarbejdet i folks bevidsthed, og lykkes det, vil der blive tale om en succeshistorie, siger Bo C. Nissen.

Han er spændt på at høre, hvordan man vil reagere på Strynø.

Udvalget indstiller til den samlede kommunalbestyrelse, at administrationen skal sætte et forløb i gang om en landzonetilladelse. Næste møde i kommunalbestyrelsen ligger mandag den 10. december.

Skulle der komme negative reaktioner i planprocessen, skal sagen tilbage til politisk behandling, indstiller Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bo C. Nissen kan også forestille sig, at man undervejs holder et borgermøde.