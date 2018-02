Friluftsrådet valgte fredag at støtte naturformidlingsprojektet i Ørstedsparken i Rudkøbing med 130.000 kroner. Pengene skal blandt andet gå til at etablere et naturformidlingshus udformet som en sommerfuglelarve.

Langeland: Et nyt naturformidlingsprojekt i Ørstedsparken i Rudkøbing får 130.000 kroner i støttemidler fra Friluftsrådet. Det kom frem fredag, da Friluftsrådet offentliggjorde listen over de projekter, der fik del i Udlodningsmidlerne til Friluftsliv.

Dermed kan Langeland Kommune, der står bag projektet, se frem til yderligere støttekroner, efter de sidste år fik 50.000 kroner fra Naturvejlederforeningen og Nordea-fonden. Ud over støtte i form af penge, har der også været donationer af grej for 20.000 kroner og overdrev- og engblomster for 50.000 kroner.

Projektet omhandler et hus til naturformidling formet som en sommerfugllarve til hyldest for H.C. Ørsted, og det skal rumme af aflåst rum, hvor skoler, institutioner og andre kan opbevare deres feltgrej til at fange og undersøge dyrelivet i og omkring dammen.

Sommerfugllarven kommer også til at fungere som et åbent naturformidlingshus til Langelands borgere og turister.

Det er Langeland Kommune, der er bygherre, og projektet skal være gennemført inden den 22. maj i år.

Den kommunale medfinansiering er på 175.000 til arbejdstimer, projektering og planlægning. Derudover anslås den årlige drift til at beløbe sig til 15.000 kroner.

Strøm til naturhuset bliver trukket af Langeland Elforsyning.