Øhavets Dag: Sejlture, strandmad og SUP på Ristinge Havn

RISTINGE: For 15. gang kan man komme til Øhavets Dag på Langeland den 25. august. Det bliver en dag med et pakket program.

Skonnerten Meta sejler ture ud i det blå i løbet af dagen kl. 11.00, 13.00 og 14.30. Billetterne koster 80 kr. pr. person og kan købes på havnen fra kl. 10.

Man kan også få mulighed for at smage på øhavet, når Danmarks Naturfredningsforening giver tips til strandmad. Amatørfiskerforeningen, Langelands Biavlerforening og Frugtplantagen Strandlyst er også på havnen.

Amatørfiskernes jolle er i dagens anledning omdannet til fiskebassin. Her er der mulighed for at fange en fisk med hænderne. Dyr og planter både i vandet og på stranden kan man se nærmere på med biologerne fra Udine - det er både for store og små.

Æselkareten kører ture hele dagen, og Langelands Racefjerkræklub udstiller deres fineste høns og ænder. Ristinge Bylaug udstiller lokkeænder og skydepramme og står for pandekagebagning.

Kajakbiksen udstiller havkajakker, og har man mod på det, kan man prøve en tur i en havkajak. Shores Langeland kommer med en grejbank, og man kan prøve SUP - stand up paddle boards.

Øhavets Dag er arrangerer af Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. Det finder sted sidste søndag i august klokken 10 til 16 på Ristinge Havn. /ANST