Nytårsquiz 2018: Fem havde syv rigtige ud af ti

Sidste års nytårsquiz var ikke helt nem. Kun en håndfuld ud af knap 60 indsendere ramte syv rigtige, da de skulle forudsige, hvad der ville ske på Langeland i 2018.

Den store nytårbeskæftigelse for seriøse og grundige avislæsere er de mange profetkonkurrencer, som alle aviser har i årets sidste dage. Således også Fyns Amts Avis Langelandsredaktion, der i slutningen af 2017 stillede 10 spørgmål til, hvad der mon ville ske i 2018. Svarfristen var den 10. januar i år, så man skal stille tiden cirka et år tilbage for at forstå spørgsmålene i deres rette sammenhæng. Her kommer svarene på spørgsmålene, og det skal siges med det samme, at det ikke er lykkes at få et klart svar på ét af dem, så det lader vi gå ud af konkurrencen.

1. spørgsmål Vil en eller flere af politikerne i den nye kommunalbestyrelse forlade det parti, de er blevet valgt for, og skifte til et andet eller blive løsgængere i 2019? Det blev et klart nej. Faktisk har 2018 været prøvet af forbavsende lidt ballade og stor enighed på tværs af partierne - ihvertfald udadtil. Oppositionen roste endda borgmester Tonni Hansen (SF) for at have ledet kommunalbestyrelsen igennem budgetforhandlingerne i god ro og orden, og hvor der blev lyttet til alle. Heller ikke intern i partierne har der været ballade, som er sluppet ud i offentligheden eller har fået nogen til at forlade deres parti.

2. spørgsmål Bliver de to huse på Østergade 46 og 48 revet ned i 2018? Det gjorde de ikke. Et projekt fra Realdania, hvor de to huse bliver rost, fik Superbrugsen i Rudkøbing til at trække deres ansøgning om nedrivning tilbage.

3. spørgsmål Vil Langeland Kommune yde økonomisk støtte til en ny færge mellem Marstal og Rudkøbing? Nej. Kommunen ordner forskellige praktiske ting omkring færgelejet og tilkørslen, men har ikke givet økonomisk støtte til Ærøexpressen.

4. spørgsmål Er der mere end 200 beboere på Strynø ved udgangen af 2018? Dette spørgsmål har vi ikke kunnet finde noget nagelfast svar på, da antallet af beboere ikke er gjort officielt op siden. Vi har ikke fundet nogen, der tør give et endeligt bud, derfor har vi ladet spørgsmålet udgå af konkurrencen.

5. spørgsmål I 2017 var 39 kunstnere tilmeldt Kunstnernes Åbne Døre. Deltager der der flere i påsken 2018? Ja, det gjorde der. Der var lige præcis 40 tilmeldte kunstnere.

6. spørgsmål Vil Koldkrigsmuseum Langelandsfortet slå besøgsrekorden endnu engang i 2018? Museumsfolk elsker regn og blæst om sommeren, for det får gæsterne til at strømme ind på museerne. Den gode sommer betød, at Langelandsfortet ikke slog rekorden. Med knap 34.000 besøgende i 2018, så de cirka 10 procent under den hidtidige rekord.

7. spørgsmål Vil Rudkøbing også i 2018 danne rammen om en Kulturdag/Kulturnat? Det gjorde Rudkøbing ikke. Idémanden, Manfred Wolf, besluttede at kaste håndklædet i ringen på grund af manglende opbakning efter seks kulturnætter.

8. spørgsmål Vil vi se et formandsskifte i Rudkøbing Meningsråd i 2018? Nej. Vibeke Westphal har været formand for menighedsrådet hele 2018 og blev i øvrigt genvalgt i efteråret.

9. spørgsmål Bliver der etableret rutesejlads mellem Lohals og Lundeborg i løbet af 2018? Det gjorde der ikke, men der er vist stadig flere planer om en færgerute til Lohals, så måske bliver det i 2019.

10. spørgsmål Kan Arno Kruse (S) holde sit løfte om ikke at blande sig i borgersager i 2018? Arno Kruse har i mange år fungeret som en selvudnævnt ombudsmand for borgerne på Langeland, hvor han har været bisidder og partsrepræsentant for borgerne, der var raget uklar med kommunen. Det sagde han dog, han ville stoppe med, da han selv blev valgt til kommunalbestyrelsen i slutningen af 2017. Han stoppede, men det skyldes nok mest, at han blev sygemeldt i december og slet ikke var i stand til at være ombudsmand for langelænderne.