Nyt sognehus i Rudkøbing: Hovedkvarter for indsamling

RUDKØBING/SIMMERBØLLE: Rudkøbing og Simmerbølle sogne er ved at gøre sig klar til at gøre verden klimaklar ved sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts. Som noget nyt tager indsamlingen udgangspunkt i sognehuset på Torvet i Rudkøbing.

- Vi har et fælles ansvar for at værne om vores klima. Både for os selv og for fremtidige generationer. Derfor håber vi, at så mange som muligt vil melde sig som indsamlere og give en håndsrækning til dem, der behøver det mest, siger Poul Erik Mikkelsen, der er indsamlingsleder i Rudkøbing og Simmerbølle sogne, i en pressemeddelelse.

Man kan tilmelde sig som indsamler hos Poul Erik Mikkelsen, poul.erik@tdcadsl.dk eller på telefon 97991168 eller 21203504.

Alle indsamlere mødes i Rudkøbing Sognehus klokken 10, hvor man får udleveret en indsamlingsbøsse og en rute. Der vil blive serveret en kop kaffe med lidt godt til, når man kommer tilbage fra ruten.