Nyt pop-up galleri: Fletværk, skyggeblomster og masker af emballage i Rudkøbing

RUDKØBING: Fra tirsdag den 20. august er der nyt for de kunstinteresserede. Her kan man opleve et nyt pop-up galleri med både kunstflet, tegninger, kunstmaling og maskepi i bygningen overfor Brugsen, Østergade 46-48.

Udstillerne er Susanne Whittingham fra Odense, der viser fletværk, Nanna Mallan fra København, der udstiller skyggeblomster på papir, Kurt Simonsen fra København, som hænger oliemalerier op på væggen og Morten Grue fra Rudkøbing, som til anledningen har formet masker af pap-emballage.

Udstillingen løber foreløbig indtil 19. september, og der åbent daglig klokken 13-17. /ANST