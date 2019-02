Nyt offentligt toilet i Rudkøbing: Åbning afventer rettelse af småfejl

RUDKØBING: Som enhver har kunnet forvisse sig om, er den nye toiletbygning ved Bibliotekgården i Rudkøbing bygget færdig, men trækker man i døren for at komme ind for at forrette sin nødtørft, er det forgæves. Så må man i stedet gå til det offentlige toilet ved Engdraget, der ligger nærmest, eller det tilsvarende i Grønnegården.

- Da vi fik nøglerne og var henne at kigge på toiletterne i Biblioteksgården, kunne vi konstatere nogle småfejl, blandt andet et utæt urinal på herretoilettet og en dør, som gik på. Man kunne selvfølgelig have taget toiletterne i brug alligevel og så få det udbedret efterfølgende, men vi har valgt at få det lavet, inden toiletterne åbnes, siger projektleder Thomas Buhl, Langeland Kommune.

Piktogrammer på dørene kan antyde, at man kun må skifte ble på børn på kvindernes toilet, og at det også udelukkende er her, der er handicaptoilet. Men sådan skal det ikke forstås.

- Der er tale om standardpiktogrammer, som leverandøren har sat på. Så jeg mener bestemt, at også mænd, der vil skifte ble på børnene, og handicappede mænd må bruge dette toilet, tilføjer Thomas Buhl.

Hvornår der så åbnes for den nye toiletbygning, som man blandt andet forventer, at turister vil få glæde af, da den ligger lige ved siden af et sommerhusudlejningsbureau, tør han ikke sige.

- Men forhåbentlig snart.