Nyt middel mod vandforurening: Tre bassiner i Rudkøbing skal forsinke vand fra kraftige regnskyl

RUDKØBING: Enhver, der har prøvet at parkere i Grønnegården i Rudkøbing under eller efter regnskyl, ved, at selv mindre mængder fra oven kan gøre det til en særdeles våd oplevelse at stige ud af eller ind i bilen. Men i stedet for ærgrelser over vejrets luner skal folk nu have noget både effektivt og kønt at kigge på i fremtiden. Denne del af projektet hører under kategorien, der blandt fagfolk kendes som LAR (lokal håndtering af regnvand).

Langeland Forsyning får i forbindelse med projektet "Det nye Bystræde" anlagt tre forsinkelsesbassiner i en slags "ø" midt på parkeringspladsen i Grønnegården. De tre bassiner, som vil blive lukkede og tætte, vil kunne tilbageholde op til 60 kubikmeter vand (60.000 liter), fordelt på 120 kvadratmeter. Eller op til en halv meter vand, når de er fyldte.

- Der er i disse år i Danmark megen fokus på at forhindre overløb, som kan opstå, når der kommer store regnmængder, der så ryger i samme ledning som spildevand med risiko for en efterfølgende forurening. I Langeland Kommunes spildevandsplan er denne del af Rudkøbing ikke udlagt som et område, hvor man separatkloakerer og adskiller regnvand fra spildevand, men nu kommer der i stedet en delvis separering, fortæller ingeniør og projektleder på denne del af "Det nye Bystræde", Søren Aggerholm Larsen fra Langeland Forsyning.

Forsyningen vil anvende det område på pladsen, som efter kommunens planer er udlagt til et grønt areal. Udformning og placering af bassinerne er sket i tæt samarbejde mellem Langeland Forsyning og Langeland Kommune.

Meningen er, at vandet langsomt skal sive fra de tre bassiner ud i ledningerne og videre ud i et udløb ved siden af havnen.

Der kommer noget grønt uden om og i bassinerne. Der skal være tale om nogle vejrbestandige vækster.

- Om sommeren går det jo fint nok, men om vinteren, når vejene kan være saltede, skal vi have nogle planter, som "kan tåle mosten", fastslår Søren Aggerholm Larsen.

Bassinerne vil specielt være gode ved korte, intensive regnskyl. Hvis det bliver tørvejr bagefter, vil bassinerne kunne blive tømt på nogle timer.