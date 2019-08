Nyt liv i lukket børnehave på Langeland: Kommunen sætter gang i planer

BAGENKOP: Bagenkop Børnehave blev lukket i 2015, og i Langeland Kommune er der et politisk ønske om at få afhændet bygningen og grunden omkring den. Den nuværende lokalplan sætter imidlertid begrænsninger på, hvad ejendommen på anvendes til. Det hele er udlagt til daginstitution.

Så nu er der sat et arbejde i gang med at ophæve denne lokalplan og erstatte den med en ny, der udlægger området til flere forskellige formål, herunder bolig, butikker og liberale erhverv (for eksempel revisionsfirmaer, tandlæge- og psykologpraksis).

Det er samtidig nødvendigt at ændre i kommuneplanen, fordi denne fastholder området til offentlig formål i form af børnehave og legeplads.

Begge dele har været til politisk behandling i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, som anbefaler ændringerne. De skal også runde økonomiudvalget og hele kommunalbestyrelsen, før man kan lægge kommunenplantillægget og forslaget til ny lokalplan i otte ugers offentlig høring.