Nyt galleri i Kædeby: Tilflyttere viser kunst om søndagen

Galleri Sydlangeland ligger på Humblevej 9 i Kædeby. Oprindeligt var det nye galleri den gamle købmandsbutik i Kædeby, som så dagens lys tilbage i 1911. Nu 108 år efter fyldes købmandsbutikken med kunstnernes egne værker. De to kunstnere fortæller, at de begge er meget betaget af Langelands natur og glæder sig til at få en hverdag på den smukke ø.

Farverige fugle

Per Buk er maler og kendt for sine farverige fuglefabler-malerier. Han er også begyndt at arbejde med skulpturer i bronze og aluminium; også her er det fuglens fantasiverden, der udforskes. Han er medlem af SAKs Grafiske Kælder og Hollufgård Gæsteatelier.

Galleri Sydlangeland åbner søndag den 7. juli kl. 12-17, og alle interesserede er velkomne til et kig forbi. Der vil sommeren over være åbent hver søndag kl. 12-17 samt efter aftale.