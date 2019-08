Nyt forsøg i Rudkøbing: Byggegrunde sat til salg

Seks parcelhusgrunde er i udbud - godt en kvart million kroner pr. styk for de to dyreste

RUDKØBING: Der bliver nu gjort et nyt forsøg på at skaffe mere liv i Ørstedbyen i Rudkøbings sydøstlige udkant, hvor der indtil videre kun er bygget få huse. Seks byggegrunde er for tiden i udbud, og man kører nu efter den beslutning, som kommunen tidligere har truffet, om blandt andet at skaffe nogle lidt større grunde.

Dette indebærer, at der bliver fire grunde på henholdsvis 1031 og 1032 kvadratmeter på adresserne Ørsted Bygade 21, 23, 25 og 27. De nødvendige ændringer er for tiden til behandling i Geodatastyrelsen, og før man fra denne statslige enhed melder færdig, formentlig i september, kan folk ikke låne til byggeri, gør Langeland Kommune opmærksom på i forbindelse med udbuddet. Det er dog muligt at få tinglyst et betinget skøde nu, men det endelige skøde må man altså vente på.

Hvis man ikke behøver låne, eller i hvert fald har sparet nok sammen til den indledende del af et byggeri, og man samtidig får erhvervet en grund i Ørstedbyen, behøver man slet ikke vente på det endelige skøde. Så må man gå i gang.

Minimumsprisen i området er tidligere fastsat til 250 kroner pr. kvadratmeter.

I alt er der otte byggemodnede grunde i denne omgang, men de to er allerede afhændet. De kommende byggerier vil blive med fire på hver side i forhold til de få huse, der allerede er i området.

Og tilbage til selve udbuddet: De fire øvrige grunde, som er med, er på 905, 906, 957 og 982 kvadratmeter. Den billigste har således en mindstepris på 226.250 kroner, mens man skal have mindst 258.000 kroner på bordet for den på 1032 kvadratmeter.