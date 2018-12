Nyt boligprojekt på Langeland: Byggeboom kan presse håndværkerpriser op

Rudkøbing: Efter at Boligselskabet Langeland har købt 21-bygningen, Rudkøbing Skoles gamle hovedbygning fra 1921, af Langeland Kommune, handler det nu om at komme i gang med at forberede projektet med 22 påtænkte seniorboliger. Der er en række formaliteter, som hver især er vigtige. En del handler selvsagt om økonomi. Herunder hvad håndværkerne vil have for deres ydelser.

Det er ingen hemmelighed, at der er god gang i byggeriet for tiden, hvilket kan presse priserne i vejret.

- Især foregår der en masse i Odense, og det påvirker også os på Langeland. Men vi håber det bedste, siger forretningsfører Jens Garfalk fra Boligselskabet Langeland.

Ved udbuddet på seniorboligfællesskabet på Bellevue på den gamle slagterigrund i Rudkøbing lå priserne væsentligt over det forventede, men man fik lavet beskæringer i projektet, så det alligevel lod sig gennemføre.

Hvad priserne for at ombygge 21-bygningen bliver, må man dog vente på. Før licitationen er der en række andre ting, der skal på plads, nævner forretningsføreren.

- Ting tager tid. Nu går vi i gang med at udfylde det såkaldte skema A med budget. Så skal vi have teknisk rådgivning, lavet tegninger, forberedt udbudsmateriale, og så kommer selve licitationen. Så kan vi udfylde det såkaldte skema B, som ligner skema A, men hvori vi tilføjer de tal, som håndværkerne har tilbudt, tilføjer Jens Garfalk.

Der er ni måneder til at klare processen mellem skema A og skema B.

21-bygningen, der hedder sådan fordi den er bygget i 1921, bliver det tredje seniorbofællesskab i Rudkøbing. Boligselskabet Langeland har også et i Tullebølle.

Selv om man har været igennem forløbet før, og der derfor kan være erfaringer at trække på, er der også forskellige i projekterne.

- I Tullebølle gik vi i gang på nærmest bar mark, på Bellevue skulle vi først have et gammelt slagteri revet ned, og 21-bygningen handler om ombygning. Så der er ligheder, men også forskelle.