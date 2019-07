Nyt Tickon-værk følges af en hel stribe aktiviteter

"Love Motel for Insects" er en abstraktion over en særlig blå natsværm, der findes på Langeland. Når værket er indviet, følger en uge med kunstnerworkshops og fortællinger om vækster og dyr i parken.

Rudkøbing: Torben Hansen fra Rudkøbing Havnesmed har fået en lidt usædvanlig opgave. På værkstedet har han netop færdiggjort et kunstværk tegnet af den amerikanske kunstner Brandon Ballengée til TICKON.

Værket, som er en abstraktion over en særlig blå natsværmer eller natsommerfugl, der findes på Langeland, bliver svejset i aluminium og beklædt med et fint insektnet. Den bliver oplyst indefra med ultraviolet lys og vil derfor indfange synet af elskovslegen mellem parkens insekter som dansegulvet under en diskokugle til en singlefest. Derfor værkets titel "Love Motel for Insects".