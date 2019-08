Nye elever på ny skole: 38 langelandske unge havde første skoledag i Svendborg

LANGELAND/SVENDBORG: For snart to år siden indgik samtlige af Folketingets partier "Aftale om Bedre Veje til Uddannelse og Job", og mandag kunne man opleve resultatet af aftalen, da FGU Syd- og Midtfyn i Svendborg slog dørene op for første gang.

I alt startede 372 nye elever på FGU Syd- og Midtfyn. 240 elever havde første skoledag på hovedskolen i Svendborg - heraf kommer 38 af eleverne fra Langeland. Derudover er der startet 85 elever på skolen i Faaborg og 47 på skolen i Ringe. Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Med åbningen af den helt nye FGU har de unge nu tre veje efter grundskolen: Erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddannelser og FGU - den forberedende grunduddannelse.

- FGU er en helt ny uddannelse, som bliver det tredje spor for de unge. En ungdomsuddannelse for unge mellem 15 og 25 år, der har brug for at løfte sig i nogle faglige niveauer, socialt eller personligt. For de unge, som har brug for lidt mere tid, fordi de er i tvivl om, hvad de kan eller vil, og for de unge som har brug for en mere praksisnær måde at lære på, fortæller Ene Wolfsberg, forstander på FGU Syd- og Midtfyn, ifølge pressemeddelelsen.

Det landspolitiske mål med FGU er, at uddannelsen skal halvere antallet af unge under 25 år, der ikke er i job eller uddannelse. I 2017 lød tallet på 48.000. Ifølge pressemeddelelsen er det målet, at tallet skal halveres i 2030.

FGU Syd- og Midtfyn er en statslig selvejende institution skabt i et samarbejde mellem Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner. FGU Syd- og Midtfyn har hovedskole på den tidligere Sydfyns Erhvervsforskole, Tipsvænget 19 i Svendborg og derudover skoler i Faaborg og Ringe - på de to tidligere adresser for Faaborg-Midtfyns Produktionsskole.

Elever fra Langeland og Ærø skal gå på skolen i Svendborg.