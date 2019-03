Ny ungdomsuddannelse: Der kæmpes for, at Langeland får en afdeling

Når den Forberedende Grunduddannelse starter til august, skønnes det at knap 40 langelandske unge mellem 15 og 25 år skal være med. Lige nu kæmpes der for, at Langeland får sin egen afdeling af uddannelsen.

LANGELAND: Muligheden for at tage en HF eller 9. og 10. klasse for voksne hænger i en meget tynd tråd, efter VUC Fyn har besluttet at lukke afdelingen på Langeland efter sommerferien. Både den lokale VUC og en lang række politikere har kæmpet for at bevare institutionen i Rudkøbing, fordi det er vigtigt for en stor gruppe af unge, at der er en uddannelse, der hvor de bor. Den sag er tæt på at være tabt, og eleverne skal til august sandsynligvis fortsætte i Svendborg. Nu er kampen så gået ind for, at den nye ungdomsuddannelse, Forberedende Grund Uddannelse, skal have en afdeling eller en satellit på Langeland. Ifølge viceborgmester på Langeland Lisa Pihl (S), der er næstformand i FGU Sydfyns bestyrelse, er det afgørende vigtigt, at der bliver en langelandsk afdeling. - Vi har en restgruppe, hvor det simpelthen skal ligge på øen. Ellers vil de ikke få en uddannelse. I hvert fald ikke en ungdomsuddannelse. Målet er jo, at alle skal have en ungdomsuddannelse, og det gælder også for Langeland, så vi må se, hvordan vi kan strikke det sammen, siger hun.

Det er FGU Den Forberedende grunduddannelse (FGU) blev vedtaget af et et bredt flertal af Folketingets partier i juni 2018.



Ambitionen er at lave en uddannelse til unge under 25 år, som hverken er i job eller uddannelse, og i 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. Lovgivningen tager udgangspunkt i regeringens udspil "Tro på dig selv - det gør vi". I udspillet hed det blandt andet: "Den geografiske nærhed til skoler og uddannelsestilbud kan betyde meget for sammenhængskraften og bosætningen i yderområderne og på øerne, mens afstand og manglende tilgængelighed kan være en barriere for, at flere unge i yderområderne og på øerne tager en uddannelse."FGU-uddannelsen starter til august 2019 og vil trække elever fra VUC´s tilbud, og det har fået VUC Fyn til at lukke afdelingen på Langeland. Det er endnu ikke afklaret, om der skal være en FGU-afdeling på Langeland.

Ingen beslutning endnu Bestyrelsen for FGU, der dækker Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn, har dog slet ikke taget stilling til, hvor institutionerne skal ligge endnu. - Når der er en afstand, kan det være en barriere for nogen, og det vil vi selvfølgelig have med i vores overvejelser. Om det så bliver en model med noget forlagt undervisning, så man eventuelt er nogle dage på Langeland og nogle dage i Svendborg, det kan jeg ikke sige noget om endnu. Så langt er vi slet ikke i processen, siger byrådsmedlem Henrik Nielsen (K) fra Svendborg, der er formand for bestyrelsen. Inden 1. april skal de forskellige kommuner melde ind, hvor mange elever de har til uddannelsen. Langeland kommune har netop talt op, at de har 17 potentielle elever i aldergruppen 15 - 17 år og 20 i aldersgruppen 20 - 25 år. Først herefter skal bestyrelsen tage stilling til, hvor eventuelle afdelinger skal ligge, og der er ifølge Henrik Nielsen ikke aftalt noget endnu. - Jeg synes selvfølgelig, det er vigtigt at vi får alle med. Det er jo en barriere for nogen, hvis de skal transportere sig over lange afstande, hvis de bor på Nord- eller Sydlangeland. Vi har den bedste vilje i forhold til at finde en løsning, men vi skal selvfølgelig også sikre, at der er en økonomisk bæredygtighed. Det bliver en spændende proces at få afdækket, hvad der er af muligheder, siger han.

Bliver svært Jobcenterchef i Langeland Kommune Torben Lønberg mener dog, det bliver svært at lave en langelandsk afdeling allerede fra det første år af uddannelsen. Der er nemlig tale om en uddannelse, som giver hver enkelt elev et skræddersyet forløb, hvor både varigheden og indholdet er tilpasset den enkelte. - Jeg tror ikke, vi starter ud med det, men der skal fortsat være et sidste pres på bestyrelsen for, at man hele tiden ser, hvad der kan lade sig gøre, skal noget flyttes, og hvordan kan man gøre det, siger han. - Hvis man kan finde finansiering til en linje på Langeland, er det rigtig fint, for ellers mister vi på det, det er der ingen tvivl om. Afstanden spiller en stor rolle for de her kursister, som er udfordrede på alle leder i forvejen, fortsætter Torben Lønberg. Uddannelsen starter dog med et 20 ugers basisforløb. Det regner Lisa Pihl med kan være på Langeland. - Jeg ser det som en realistisk mulighed, og jeg tænker, at det er rigtigt, rigtigt sørgeligt, at VUC er så hårde og kontante i forhold til Langeland, for FGU skulle jo gerne være fødekæden til VUC, og vi kunne have haft samme adresse, siger hun.

Beslutning snart Beslutningen skal dog tages snart, og i hele den ambitiøse plan om, at ni ud af ti unge under 25 skal have taget en ungdomsuddannelse, lægges der vægt på, at lang afstand til uddannelsesstedet er en hindring for nogle. - En væsentlig del af det er at se på, hvor stort elevgrundlaget er. Derfor er det også vigtigt, at vi har en tæt dialog med Langeland Kommune. Har de nogle bygninger, der vil være relevante - eller hvad ved jeg? Det er det, vi skal have afdækket. Der er helt sikkert en positiv tilgang til, om det kan lade sig gøre, men der er ingen garantier, siger Henrik Nielsen. Lisa Pihl afviser at forholde sig til, hvad der sker, hvis Langeland ikke får en FGU-afdeling, for det regner hun med sker. - Hele bestyrelsen er klar over, hvad jeg går efter, og det har jeg ikke lagt skjul på. Det, vi løseligt har snakket om, er, at Langeland skal have en klasse af basisforløbet, hvor man skal målrette den enkelte elevs videre forløb, siger hun.