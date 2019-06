Rudkøbing: Den nyindrettede H.C. Ørsted-udstilling i det gamle 3F hus, Østergade 48, blev indviet af borgmester i Langeland Kommune Tonni Hansen (SF) fredag 31. maj.

Borgmesteren kom i sin tale ind på husets historie, idet han selv som ansat i 3F i mange år havde sit daglige arbejde her. Til slut klippede Tonni Hansen en strømførende ledning over, hvorved en ringeklokke gik i gang - heldigvis var der kun lavspænding i ledningen. Udstillingen var derefter åben for publikum, og 178 besøgende lod sig friste af at få viden om elektricitetens historie og Ørsteds banebrydende opdagelse i 1820. Udstillingen vil være åben mandag til fredag kl. 11-16, lørdag kl. 10-13. Der er gratis adgang.