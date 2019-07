Ny service til kommunalbestyrelsen på Langeland: Se med i alle udvalg

LANGELAND: Uanset hvor få eller mange udvalg, det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen på Langeland sidder med i, kan hun eller han i fremtiden følge med i det hele. Stort set. For bilag til alle udvalgsdagsordener bliver fra nu af fuldt tilgængelige for alle 15 lokalpolitikere.

- Det er s....irriterende at blive indkaldt som suppleant for en partifælle til et udvalg og så ikke kunne åbne og se et bilag, sagde Lisa Pihl Jensen (S).

Bo Nissen (K) erklærede muntert, at han af en eller anden grund aldrig er inviteret til at deltage i andre udvalg end Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, som han er formand for, og Økonomiudvalget. Han er ene konservativ i kommunalbestyrelsen og skal selvsagt ikke vikariere for andre.

- Men jeg har tillid til, at tingene de andre steder foregår ordentligt, og det er fint med mig, nævnte han.

Borgmester Tonni Hansen (SF) glædede sig over, at tavshedspligten bliver overholdt. Netop tavshedspligten gjorde forvaltningen en del ud af i sagsfremstillingen, da sagen var i kommunalbestyrelsen.

Og tilbage til undtagelserne. Det gælder især sager i Børn- og Ungeudvalget, der blandt andet tager sig af sager om tvangsfjernelser. Dem får ingen andre end selve udvalget, de embedsmænd, der arbejder med dette følsomme område, samt tilkaldte eksperter at se.