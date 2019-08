LANGELAND: De næste seks måneder vil Bjørn Skjærup være at finde i avisens spalter og rundt omkring på Langeland og Strynø, når han som Langelandsredaktionens nye journalistpraktikant skal skrive sig ind på livet her.

Bjørn Skjærup er 25 år og bor i Odense. Han har tidligere skrevet artikler for bilmagasinet Boosted Magazine. Biler har hans store interesse - han ejer trods sin unge alder selv tre af slagsen - men han glæder sig til at prøve kræfter med at skrive om andre emner.

- Jeg er født i Odense og opvokset i Faaborg, men kender ikke Langeland og Strynø særlig godt. Jeg glæder mig til at komme øerne rundt på skrift og til at se området og hverdagen her gennem andres øjne, siger Bjørn Skjærup.

Bjørn Skjærup kommer fra en håndværkerfamilie med en far som klejnsmed. Journalistikken er for ham et håndværk, som der i den grad er brug for i en tid præget af sociale medier og hurtige informationer.

- Mere end noget andet synes jeg, at journalistik er vigtig i dag. Der er så mange, som kan sige noget uden om medierne. Det er på mange måder rigtigt fint, men det er også vigtigt, at nogle kaster et kritisk blik på det, der sker, så informationen ikke bare flyder over. Ingen er i stand til at æde alt, hvad der kommer, og der er brug for journalister til at sortere i informationerne, siger han.

Efter praktikperioden på Langelandsredaktionen rykker Bjørn Skjærup til redaktionen i Svendborg, hvor han skal færdiggøre praktikperioden for derefter at vende tilbage til Syddansk Universitet og afslutte sin journalistuddannelse.