Ny måde af markere midsommer i Rudkøbing: Gudstjeneste og bålfade

RUDKØBING: Man kan både komme i kirke og fejre midsommeren, når Sankt Hans denne gang falder på en søndag. Det foregår selvsagt 23. juni, hvor man indleder arrangementet med en særlig gudstjeneste i Rudkøbing Kirke kl. 18.30. Gudstjenesten retter fokus på Sankt Hans, altså Johannes Døberen, som døbte Jesus.

Man kan naturligvis ikke tænde ild i de snævre gader uden for kirken, men bål bliver der alligevel. Efter gudstjenesten tændes der op i bålfade på plænen ved kirken, hvor deltagerne synger midsommersange og spiser sammen. Derfor opfordres folk til at medbringe madkurv, tæppe eller campingstol og bord, og hvis man har et instrument, er man velkommen til at tage det med og give et nummer.

Så vidt Janne Riis Peitersen, formand for aktivitetsudvalget i Rudkøbing Menighedsråd, har fået oplyst, er arrangementet i og ved kirken den eneste offentlige Sankt Hansfejring i lokalområdet.

Sidste år havde den langvarige tørke medført afbrændingsforbud, og flere af de planlagte arrangementer blev aflyst.