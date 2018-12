SPODSBJERG: En halvtimes drift på Spodsbjerg-Tårs overfarten og 22 minutter for at nå fra Langeland til Lolland. Sådan lyder den vision for opgradering af trafikforbindelsen, Rute 9, som kom på finansloven for 2018 i form af en million kroner til en forundersøgelse af en fremskudt havn ved Tårs. Nu foreligger der en rapport om mulighederne, både de tekniske løsninger og et økonomisk overslag. Og rapporten vækker begejstring hos borgmester Tonni Hansen (SF).

- Den viser, at det vil blive en samfundsmæssig god investering. For os på Langeland åbner den helt nye muligheder for arbejdsmarkedet. Det samme med uddannelser, og nu kommer jo snart byggeriet af Fehmernforbindelsen med alt, hvad det fører med sig. Så nu skal vi i den grad i gang med at påvirke dem, der sidder med pengene, Folketingspolitikerne, så vi kan få denne fremskudte havn, siger Tonni Hansen.

I første omgang foregår det på kommunaldirektører-niveau med Langeland, Svendborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner involveret.

Også turister vil hurtigt kunne komme fra Østdanmark hertil.

- Der er jo en psykologisk faktor med sejlads, som siger, at op til 30 minutter er det ligetil at få folk med. Det er jo også derfor, at vi ser vækst på Strynø. Så jeg anser det for sandsynligt, at vi kan få flere turister via Spodsbjerg-Tårs. Og skulle der ske det, som vi helst ikke må nævne, noget alvorligt med Storebæltsforbindelsen, så får vi et oplagt alternativ, siger Tonni Hansen.