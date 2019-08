Ny lokalredaktør på Langeland i klumme: - Vi glæder os til at møde jer

Her på redaktionen brænder vi alle for at skrive artikler, der er vedkommende for jer. Vi brænder for at skrive artikler, der inspirerer, vækker nysgerrighed og debat, og som gør os alle klogere på det samfund, vi er en del af. I den kommende tid vil vi blandt andet sætte ekstra fokus på de mange frivillige indsatser, på erhvervslivet og på konsekvenserne af kommunens igangværende besparelser.

Noget af det, der karakteriserer vores lokalsamfund, er det store frivillige engagement og de mange nye initiativer og arrangementer, som skyder op overalt. Vi vil gøre vores bedste for at være til stede ved arrangementerne og skrive om så meget som muligt, men må også erkende, at vi ikke kan imødekomme alles ønsker til omtale.

Her ligger en prioritering. På redaktionen er vores job at fortælle om livet på Langeland og Strynø - både når her sker noget dejligt, og når noget ikke fungerer. Vi er ikke en reklamesøjle. Vores opgave er derimod at gøre vores bedste for at prioritere det mest relevante for så mange som muligt og hægte os kritisk fast i et emne, hvis vi vurderer, at det har en betydning for vores samfund.

Vi mener, at vi på redaktionen - særligt i en tid med informationer hele tiden og alle vegne - kun lever op til vores ansvar ved også at prioritere den kritiske og undersøgende journalistik. Det stiller jer som læsere langt mere solidt og giver et bedre grundlag for at tage stilling til de ting, der sker omkring os.

Vi vil selvfølgelig også gerne udfordres. I den forbindelse sætter vi stor pris på de mange tilbagemeldinger, vi får fra jer, uanset om der er tale om kritik, ros, bekymringer eller idéer til nyheder. Bliv endelig ved med det!

I over fire år har jeg nu været fastboende på Langeland. I den tid har jeg været en del af lokalsamfundet i mange forskellige sammenhænge: Lige fra forælder i en legestue for børn, baseret på frivillige kræfter, og bruger af de mange spændende kulturtilbud til selvstændig erhvervsdrivende og kommunikationsmedarbejder i Langeland Kommune. For blot at nævne nogle af de forhold, der har været med til at gøre mig til en del af samfundet her.

Med min baggrund og mit kendskab til mange af de ting, der rører sig i vores samfund, kan jeg bidrage til gode og vedkommende artikler her på siderne og på nettet sammen med den øvrige redaktion. Men det skal ikke handle om mig, for vi er et hold på redaktionen - et stærkt hold med en god blanding af nye og kendte ansigter.

Vi ønsker at være en åben redaktion, hvor man kan komme forbi og få en snak, ringe eller skrive, så vi får kendskab til stort og småt, der rører sig - og så vi kan få ansigt på hinanden. I den nærmeste fremtid markerer vi det ved at holde en åben reception her på redaktionen, hvor alle er velkomne. Vi melder mere ud om det, når vi har en dato.

Vi glæder os til at fastholde og udvikle avisen som vedkommende og relevant og til at beskrive meget af det, der rører sig i vores samfund i samarbejde med jer.