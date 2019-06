Nu er han dømt: Kaptajn styrede fragtskib direkte mod Langelands kyst

En russisk kaptajn har fået en bøde på 20.000 kroner og er idømt et års frakendelse af retten til at føre skib efter en grundstødning i februar. Data viser, at skibet styrede direkte mod kysten.

Langeland: En russisk kaptajn har mistet retten til at føre et skib i et år, efter han i slutningen af februar stødte på grund med et 85 meter langt fragtskib ud for kysten cirka ved Illebølle på Langeland.

Kaptajnen er blevet idømt en bøde på 20.000 kroner og har altså heller ikke lov til at stille sig bag roret på et skib i et år. Det oplyser Fyns Anklagere på Twitter.

Kaptajnen, som fik målt en alkoholpromille på 1,72, havde sejlet skibet Ems Carrier fra havnen ved Lindø torsdag eftermiddag 21. februar. Det havde ifølge Marinetraffic kurs mod Liepaja i Letland, da det stødte på grund klokken 21.36.

Politiet tog ud til skibet, da forsvarets Maritime Assistance Service mistænkte kaptajnen for at være beruset.

- Det viste sig at holde stik: På skibet fandt vi en 49-årig russisk kaptajn, som blev anholdt og sigtet for overtrædelse af søloven, fortalte vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede.

Data for skibets kurs viser, at det styrede direkte mod kysten, da det gik på grund.