Noget af landets reneste badevand findes på Langeland

LANGELAND: Friluftsrådet har lige udsendt en top 25 over Blå Flag-strande i Danmark, og her er Ristinge Strand repræsenteret på en andenplads og Hesselbjerg Strand som nummer otte.

Det er ifølge Friluftsrådet nogle flotte placeringer, da der i alt er 197 Blå Flag-strande i Danmark. På den samlede liste over Blå Flag-strande i Danmark finder man Langeland flere gange, da strandene i Emmerbølle og Lohals er placeret som henholdsvis nummer 31 og 37.

På de 197 Blå Flag-strande i Danmark bliver der i badesæsonen taget minimum 10 badevandsprøver. Strandene bliver analyseret for E. coli og Enterokokker, og listen er lavet ud fra hvilke strande, der samlet set scorer lavest på begge parametre.

- Vi ved jo, at Langeland er et skønt område med flot natur, skove og strande. Men de flotte placeringer på listen er et ekstra plus for øen, da vi ved, at mange turister, ikke mindst tyskere, simpelthen planlægger ferie efter, hvor de reneste strande findes, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Hos Turist - og Erhvervsforeningen fik nyheden med turistmedarbejder Heidi Karlsens ord "armene op over hovedet igen".

- Det er kun et par måneder siden at Langeland blev tildelt en grøn Michelinstjerne, og nu har vi også noget af det reneste vand i Danmark. Det er vi superstolte over, siger hun.

I forvejen går det godt med turisttilstrøminingen på langeland. I 2018 lå langeland som nummer 3 af de 10 fynske kommuner opgjort på overnatninger. Og forsæsonen i år fra påsken og frem til nu tegner godt for overnatningstal og endagsbesøgende i 2019, oplyser turistforeningen.