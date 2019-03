RUDKØBING: Indehaveren af tøjbutikken Gine i Rudkøbing, Almira Vojnikovic, tænkte på et tidspunkt over, hvorfor de unge piger gik forbi hendes butik, som de før flittigt havde besøgt, blandt andet på vej hjem fra skole. Det har hun fået nogle svar på via Projekt Styrket Erhverv i Gadeplan, hvor hun er en af deltagerne.

- På et af undervisningsmodulerne fik vi gennemgået, hvordan unge kigger på nettet. Hvad man skal tage højde for. Det har hjulpet. I det hele taget handler projektet om, hvordan man kan udvikle sin forretning, fortæller Almira Vojnikovic, som har været i Gine i 19 år, de seneste ni år som ejer.

- Vi lærer, hvordan vi kan gøre brug af for eksempel tjenesterne Facebook og Instragram. Det kan handle om, hvordan man laver en god annonce til Facebook. Hvilke apps er de bedste til den opgave, tilføjer hun.

En anden aften handlede det om et begreb, kaldet "google my business".

- Det gik ud på, hvordan vi kan få turister til at komme forbi vore butikker. Jeg tænkte, "at alle jo godt ved, hvor Gine ligger", men det gør turister ikke. Så derfor fik jeg lagt noget ud på nettet, og opgørelser viser, at alene i november og december var der 3600 inde at kigge.

Ikke alt drejer sig om elektronik. Også almindelig kundepleje.

- Hvad skal man gøre for at få folk ind igen? Kaffekæden Starbucks opretter deres kunder i et system, så de straks bliver genkendt, og man giver dem særlige tilbud og sender dem mails og sms-er. Nu er Rudkøbing jo ingen storby, men så kan vi gøre noget andet, for eksempel har jeg indført 10 gavekort gange 50 kroner til udlevering til kunder, som køber for over 1000 kroner.

Almira Vojnikovic er stadig i gang med sit forløb og skal snart høre om, hvad der skal til for at oprette en netbutik og drive denne professionelt.

- Projektet har gode undervisere, og vi får også skabt nye netværk. Der er andre med på holdet, som jeg ikke ser her i handelsstandsforeningen eller Rudkøbing i øvrigt. Og så er det gratis at deltage. Vi bidrager kun med vores tid, siger hun.