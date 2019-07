Nej tak til madspild: Overskudsmaden fra festival går til udsatte på Langeland

Langelandsfestivalen forærer for 3. år i træk overskudsmad til værestedet Hjørnet. Maden kommer beboerne og gæster af stedet til gode. Men også udsatte, der bor andre steder på øen, får glæde af maden.

Gammel Skrøbelev: Madboderne er pakket sammen på den netop overståede Langelandsfestival, og tilbage står kølecontainere fyldt med overskydende mad. Der er blevet købt for meget ind, medgiver områdechef hos Langelandsfestivalen, Ditte Falk. - Det er ærgerligt, men det går til et godt formål, og det varmer ens hjerte. Det er de rigtige, der får maden, siger hun storsmilende. I baggrunden er leder af værestedet Hjørnet Ole Sørensen, kendt som Rebellen fra Langeland, allerede ved at bakke til i en stor kassevogn. For tredje år i træk har værestedet fået lov af Langelandsfestivalen til at hente overskudsmaden gratis. - Det er fantastisk, at alt det her mad ikke bare går til spilde. Det vil alt sammen blive spist, og der er nok til, at alle kan få, siger han. Maden kommer beboerne på Hjørnet til gode, som kan spise sig mætte uden at have penge op af lommen. Udsatte udefra kan også komme og hente af maden. Og sidst, men ikke mindst vil Hjørnets personale køre rundt på Langeland og dele ud af maden til de borgere, der ikke selv er i stand til at hente den.

Majbritt Bønnelykke har haft ansvaret for køkkenet på værestedet Hjørnet siden 1. december 2018. Foto: Rasmus Henriksen

Overflod af mad Ditte Falk åbner den første kølecontainer. Fra gulv til loft er den pakket med kasser med alt fra kødboller til biksemad og kartoffelsalat. Hver en krumme skal fragtes hjem til køkkenet på værestedet. Derfor går Ole Sørensen og kollegaerne Torben Petersen og Majbritt Bønnelykke i gang med at danne en brandmandskæde for nemmest muligt at få båret alle kasserne ind i varevognen. De bliver også tilbudt nogle flamengokasser af Ditte Falk. De kan ikke genbruges af festivalen, forklarer hun. Dem tager Hjørnet gerne med hjem, fortæller Ole Sørensen. - Her på Langeland genbruger vi alt, siger han. I takt med de får tømt den flere meter lange container, dukker sække med ris, pasta og kasser med krydderier op. Det giver masser af muligheder for Majbritt Bønnelykke, der til hverdag har ansvaret for køkkenet på værestedet. - Beboerne kommer til at spise gratis i aften, bekræfter hun. En af dem, der kommer til at nyde godt af tilbuddet, er Knud Nielsen, der er mødt op ude foran festivalen for at give en hånd med. Han er tidligere beboer på Hjørnet og nu fast gæst på stedet. Han beskriver sig selv som udsat, hvilket skyldes hans skizofreni, forklarer han. - Det er rigtig godt for os udsatte, at de har lavet det her samarbejde om maden, siger Knud Nielsen. Samarbejdet kommer også et værestedet Ølkassen til gode, som kan se frem til at få serveret gratis aftensmad en af dagene.

Ole Sørensen(TV), der er leder af værestedet hjørnet, er blevet kendt som rebellen fra Langeland. Det er lidt mærkeligt at blive genkendt, forklarer han. Foto: Rasmus Henriksen

De hårdest ramte Der går ikke længe før, at varevognen er fyldt, og Ole Sørensen og de andre må køre hjem og tømme den. Dette bliver ikke det sidste læs, afslører containerne, der stadig bugner af mad. Der er arbejde til det meste af dagen. Og når den sidste kasse med mad er kommet på køl, begynder en ny opgave, forklarer Ole Sørensen. - Vi ringer til en række af de udsatte og fortæller dem, at de kan komme og hente af det. Og det gør mange anonymt, forklarer han. Det er dog ikke alle, der er i stand til at komme og hente maden. Nogle har det så skidt, at de ikke er i stand til at forlade deres hjem. Det gør ikke deres behov for hjælp mindre. Derfor kører personalet ud og besøger dem og fylder deres køleskab og fryser, fortæller Torben Petersen, der er ansat som pedel på Hjørnet. - Nogle af dem, vi tager ud og besøger, kommer ikke uden for en dør og har ingen penge. Mange af dem er psykisk syge eller misbrugere. Deres haver er groet helt til. Nogle har vi også fået flyttet, fordi de boede under umenneskelige forhold, forklarer han.

Torben Petersen er pedel. Hans arbejdsopgaver er meget varierende og spænder lige fra havearbejde til at køre ud og besøge udsatte. Foto: Rasmus Henriksen

Områdechef hos Langelandsfestivalen Ditte Falk forsøger at genanvende så meget af de resterende ting fra Langelandsfestivalen. Foto: Rasmus Henriksen

Knud Nielsen har boet og været gæst på værestedet Hjørnet siden 2001. Foto: Rasmus Henriksen