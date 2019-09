Nedskæringer hos jobcentret: - Vi piller i knoglerne på skelettet

LANGELAND: I søndags lød meldingen fra jobcenterchef Torben Lønberg her i avisen, at det vil blive svært at overholde lovgivningen på visse områder, fordi tre ud af 22 ansatte er blevet fyret.

Formand Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget i Langeland Kommune, Réne Larsen (S), erkender problemet:

- Jeg er klar over det. Vi er ikke i den situation i Langeland Kommune, at vi har for mange ansatte. Så når vi afskediger nogle, vil det medføre serviceforringelser.

Hvilke konsekvenser har det for den enkelte ledige, der har brug for hjælp fra jobcentret?

- For de ledige, der har brug for hjælp til at klare og finde et arbejde, bliver servicen fra jobcentret dårligere. Også det opsøgende arbejde overfor virksomhederne bliver dårligere af det her. For det opsøgende arbejde baner vejen for de ledige - særligt for de udsatte borgere. Mange af de udfordrede ledige er ikke i stand til at bane vejen til et job selv.

Så resultatet af besparelserne kan blive, at der kommer færre ledige i job?

- Vi bringer ikke nogen tættere på arbejdsmarkedet ved at overlader dem til sig selv. For nogle borgere vil det betyde, at det bliver sværere at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kan virke som et paradoks at spare med den ene hånd og samtidig risikere at betale flere overførselsindkomster med den anden. Kan besparelserne betale sig?

- I den ideelle situation er en borger selvforsørgende. Det er godt for den enkelte, kommunen sparer penge, og virksomhederne får arbejdskraft. Hvis det mislykkes, så kommer borgeren på offentlig ydelse, og det er en udgift for kommunen. Så besparelserne er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen.

Men hvorfor så spare på indsatsen med at hjælpe ledige i arbejde?

- Vi har besluttet at spare - jeg har også nikket til besparelserne. Men det er ud fra en melding fra forvaltningen om, at det kan lade sig gøre. Det er ikke optimalt, men det kan lade sig gøre.

Kan du som politiker leve med udmeldingen fra jobcentret om, at det i visse situationer bliver svært at holde lovgivningen?

- Jeg forventer, at jobcentret melder ud, hvis vi kommer i konflikt med lovgivningen, for det må vi ikke være. Og så må vi drøfte sagen på ny. Men der er ingen tvivl om, at servicen bliver ringere, og at medarbejderne kommer til at løbe hurtigere. Det er ingen ønskesituation, vi er i. Vi piller i knoglerne på skelettet.

Vil du følge op på udviklingen i antallet af ledige?

- Vi følger løbende udviklingen hver måned i udvalget. Men om en stigning i antallet af ledige er et udtryk for lavkonjunktur eller besparelserne i jobcentret vil være svært at vurdere.

Hvornår er smertegrænsen nået for, hvad du som politikker kan stå inde for?

- Vi mangler stadig at finde mere end fem millioner kroner i 2020. Jeg er spændt på, hvad der sker. Vi har sparet i mange år. På et eller andet tidspunkt håber jeg, at Christiansborg bliver opmærksom på, at der er en skævhed i denne her udligning.