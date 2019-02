Nedrivningsstøtte: Sat midlertidigt i bero

LANGELAND: Langeland Kommune har midlertidigt sat muligheden for at søge støtte til at rive gamle huse ned i bero.

Det ventes at kommunalbestyrelsen i maj vil tage stilling til, hvordan puljen for nedrivningsstøtte skal prioriteres i 2019.

Kommunalbestyrelsen skal også fastlægge kriterierne for, hvordan der skal prioriteres mellem hvilke huse, der skal rives ned, og hvordan ansøgningsproceduren skal være.

Kommunalbestyrelsen skal også tage stilling til, om det skal være muligt for private at søge puljen i 2019. /MARAM