STRYNØ: Langeland Kommune har nu annonceret vedtagelsen af en ny lokalplan for dele af Strynø og for Strynø Kalv.

Den væsentligste ændringer bliver, at det - i modsætning til tidligere - under visse omstændigheder vil være muligt at rive bevaringsværdige bygninger ned.

Ejendomme uden for Strynø by er i 2018 blevet genvurderet efter det såkaldte SAVE-register. Det drejer sig om 17 ejendomme med ca. 58 bygninger. Det har medført, at tre ejendomme er udgået af bevaringslisten, og på enkelte ejendomme er fire bygninger udgået.

Der var offentlig høring om lokalplanen, mens der endnu var tale om et forslag, i sommer med ni svar.

Mens afgørelsen nu ligger fast for lokalplanens indhold, kan man klage, hvis man mener, at planen ikke er lavet ifølge lovens bestemmelser. Det skal i givet fald ske til Planklagenævnet og koster 900 kroner for enkeltpersoner, det dobbelte for organisationer og foreninger.

Sidste frist er 2. januar. /milo