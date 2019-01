Nedrivning: Gartnerigrund i Peløkke ryddes

PELØKKE: Det er penge fra nedrivningspuljen, der bliver brugt til at rive gartnerigrunden i Peløkke ned i øjeblikket. Hvor stort et beløb, det drejer sig om er endnu ikke helt klart.

- Arbejdet er stadig igang, så det endelige beløb er ikke opgjort, siger centerchef Rikke Fink.

Tilbage i 2005 blev der lavet en lokalplan for området med tanke på et boligprojeket på grunden, der ligger tæt på de gamle bygninger fra Bindegarnsfabrikken på Peløkkevej, frugtplantager og cykelstien der føre til Kibshavevej.

Projektet kom dengang ikke videre, da finanskrisen satte en stopper for de fleste boligprojekter i 2008, men nu bliver grunden ryddet. Grunden ejes af Holdingsselskabet 01.04 2001 aps, der har hjemme i Vipperød på Sjælland. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med ejeren Henrik Hansen. Men af ansøgningen til nedrivningspuljen fremgår det, at han ikke umiddelbart planer med grunden udover at så græs og se tiden an.