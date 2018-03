Der var næsten fuldt hus i Bio Langeland, da en forsker holdt forelæsning på Aarhus Universitet i aftes. Afstanden til trods kunne langelænderne nemlig lade sig underholde af geolog og professor Minik Rosing i hjertet af Rudkøbing takket være muligheden for at live-streame foredraget.

Geolog og proffessor, Minik Rosing, modtog sidste år H.C Ørstedsprisen i Rudkøbing, hvor hanholdt forelæsning om jordens og livets oprindelse. Oplev et sammendrag af forelæsningen her. Video: Kenneth Skipper Rudkøbing: Så sent som i forgårs trak den filmiske kioskbasker "Så længe jeg lever" fuldt hus, da den for tiende og sidste gang i denne ombæring løb over det hvide lærred i Bio Langeland. Foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab vises live i en lang række biografer, biblioteker, folkeuniversiteter, kulturhuse og foreninger rundt om i landet. Heriblandt i Bio Langeland.Foredragene livestreames desuden til en række skoler og gymnasier, hvor foredragene er en del af klassernes undervisning.



På Langeland er det gratis at komme ind til de live-transmitterede foredrag. Det næste af slagsen finder sted den 17. april klokken 18.45.



Denne gang handler det om myrer - som ifølge en folder om foredragene opfandt landbruget længe før menneskene opstod.



Man skal dog have billet for at komme ind, så biografen har overblik over antallet af gæster.



Foredragene støttes økonomisk af Carlsbergfondet, der via Aarhus Universitet sender penge direkte til Bio Langeland for op til 60 foredragsgæster per livestreaming.



Kilder: Aarhus Universitet og formand for Bio Langeland Søren Jepsen Igen i aftes var der godt fyldt op i forhallen, hvor biografgæster forsynede sig med kage, slik, sodavand og popcorn. Denne gang var det dog ikke kendte skuespillere eller instruktørers navne på filmplakaterne, der trak fuldt hus. Det gjorde derimod professor i geolog ved Københavns Universitet, Minik Rosing. “ - Vi havde hørt fra anden side, at der måske kun ville komme 10 til 20 gæster. Men første gang var 82 og 115 anden gang. Lige nu ser det ud til, at der er fuldt hus i morgen. Citat; Søren Jepsen, formand for Bio Langeland. Han er tidligere hædret med Rosenkjærprisen for sin evne til at formidle naturvidenskab på en forståelig og levende måde. I aftes stod han på scenen i Søauditorierne på Aarhus Universitet og fortalte om jordens og livets udvikling under en direkte live-transmission, der nåede helt til Bio Langeland. Det skete som led en række foredrag, hvor universitet når ud til et bredt og offentligt publikum ved at sende direkte fra de nørdede foredrag, og det er en succes, fortæller bestyrelsesformand i Bio Langeland, Søren Jepsen. - Vi havde hørt fra anden side, at der måske kun ville komme 10 til 20 gæster. Men første gang var 82 og 115 anden gang. Lige nu ser det ud til, at der er fuldt hus i morgen (tirsdag), siger Søren Jepsen mandag eftermiddag.

Unge tager formen til sig

Og netop Minik Rosings evne til at gøre naturvidenskaben og noget så nagelfast som klipper og sten til en levende og farverig fortælling blev slugt råt med øjnene og ørerne til den svage duft af saltede popcorn i biografen, hvor Søren Jepsen kan notere sig, at især unge er vilde med de livestreamede foredrag fra Aarhus Universitet. - De unge fylder relativt meget under foredragene. Lærere kommer med hele klasser, og jeg hører, at de synes, det er spændende. Måske er det, fordi de kan få tingene serveret på en spændende og pædagogisk måde i modsætning til, når de sidder og googler, siger Søren Jepsen. Og han får delvist ret, da interesserede i naturvidenskab tirsdag aften sætter sig til rette for at lære om jordens og livets udvikling. Langt de fleste hører dog til blandt det modne publikum. Men i sidste øjeblik, lige da lyset slukkes, træder en gruppe elever fra niende klasse på Kassebølle Friskole ind i salen vel udrustet med sodavand og popcorn. Ifølge deres lærer Anders Knudsen tvang han dem til at overvære det første foredrag. Nu kommer de frivilligt, siger han med et grin, da aftenens forestilling skal til at gå i gang.

Kan få flere til at gå i biografen

Foredragene er gratis, men kan alligevel få positiv betydning for Bio Langeland, hvor man indtil videre har kunnet opleve de nørdede foredrag fra Aarhus Universitet i Grønnegården i Rudkøbing, vurderer Søren Jepsen. Den forenings-baserede biograf, som fyldte 15 år i fjor, kom nemlig ud af 2017 med et historisk lavt antal solgte billetter. I modsætning til tidligere år, hvor der har været solgt op til 20.000 billetter på et år, lød bundlinjen på 14.000 solgte billetter. Det, mener Søren Jepsen, kan skyldes, at der i 2017 var for få gode danske film. Han håber nu, at foredragene kan være med til at tiltrække gæster, der ellers ikke går i biografen. - Med den begejstring for foredragene tror jeg, at nogle kan få et andet forhold til biografen. Nogle ikke-typiske biografgængere får måske øjnene op for biografen og får lyst til at se en rigtig film, siger Søren Jepsen.

