Naturvejleder guider og fortæller om fugle på fugletur i Gulstav Mose

Langeland: Lørdag den 8. juni kl. 10 vil naturvejleder Jørn Dyhrberg Larsen fra Fugleværnsfonden være guide på en fugletur i Gulstav Mose. Rørdrum, karmindompap og pirol er nogle af de mere sjældne arter, vi kan være heldige at opleve ved Gulstav Mose. Især den karakteristiske rørdrum er kendetegnende for mosen. Rørdrummen er imidlertid mester i camouflage, så det kræver en vis portion tålmodighed, hvis man vil se fuglen og ikke blot nøjes med at lytte til dens helt særlige pauken, der lyder, som når man puster over mundingen i en vinflaske.

Man mødes på p-pladsen ved Gustav Mose - og ventes tilbage omkring kl. 12. /exp