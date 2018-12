Nis Rattenborg bekymret over for få mus og regnorme til sultne rovfugle.

HUMBLE: Formand for lokal-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, Nis Rattenborg, Vesteregn, møder op, stærk bekymret i gummestøvler, huen over ørerne og kikkert om halsen.

- Der er bekymrende få mus i år, meddeler han og uvilkårligt trækker man vejret lettet. For hos Deres Udsendte er der netop fanget fire mus, og hvis det er få, så ønsker man sig ikke et år med mange mus.

Men museantallet betyder selvfølgelig noget i en større sammenhæng, forklarer Nis Rattenborg efter først at have lykønsket med den tilsyneladende store musebestand i mit fritidshus. For andre - ikke bare naturvejleder Marianne Kragh Petersen fra Skovsgaard, men især rovfugle som musvåger, ugler og tårnfalk lider under fødemanglen.